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حقيقة مفاوضات الأهلى لضم مصطفي محمد..مصدر يرد

10:00 م الأربعاء 29 يناير 2025
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    مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
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    مصطفى محمد بقميص منتخب مصر
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    مصطفى محمد في إحماءات منتخب مصر
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    مصطفى محمد
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    مصطفى محمد
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    مصطفى محمد من وصول بعثة منتخب مصر
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كشف مصدر مطلع عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع مصطفي محمد نجم نادي نانت الفرنسي الحالي، والزمالك الأسبق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي:"إدارة الأهلى تواصلت مع مصطفي في بداية الموسم لبحث إمكانية ضمه ".

وأضاف:" أن اللاعب أبلغهم برغبته في الاستمرار مع فريقه واستكمال مشواره الاحترافي في أوروبا".

وأتم المصدر: "الأهلي لم يجدد اتصالاته مع مصطفى محمد بعد ذلك، ولم تحدث أي مفاوضات رسمية مؤخرًا".

واختتم:" "موقف الأهلي من التعاقد مع اللاعب قد يتغير بعد كأس العالم".

وفي سياق منفصل، يواجه الفريق الكروي بالنادي الأهلى نظيره مودرن سبورت يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

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