مع اقتراب بن شرقي.. ماذا قدم 5 لاعبين من المغرب مع الأهلي؟

كتب- محمد عبدالهادي:

على مدار تاريخ الكرة المصرية، انتقل العديد من لاعبي الزمالك إلى الأهلي، وكان أول ظهور لهم بقميص "الشياطين الحمر" يحمل دائمًا طابعًا خاصًا، سواء بتقديم أداء مميز أو مواجهة ردود فعل الجماهير.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية بعض الحكايات عن أول مباراة خاضها بعض اللاعبين المنتقلين من الزمالك للأهلي:

إسلام الشاطر

إحدى الصفقات التي أثارت جدلا في صيف 2004 كان انتقال مباشر من الزمالك إلى الأهلي.

وخاض الشاطر أول مباراة له بقميص المارد الأحمر، أمام نادي اي في سي فيلا الأوغندي، وذلك بدوري أبطال أفريقيا وشارك في 90 دقيقة.

طارق السعيد

طارق السعيد انضم ايضا للأهلي في صيف 2006 قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر.

لعب اول مباراة له أمام الصفاقسي التونسي بدوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت بتاريخ 15-7-2006.

معتز إينو

صيف عام 2007 لم يكن عاديا في سوق الإنتقالات المصرية بل كان ناريا والسبب هو معتز إينو بطل القصة حينما قرر ترك الزمالك والانضمام لصفوف الغريم التقليدي الأهلي.

وكانت أول مباراة لـ إينو بقميص الأهلي ضد الإسماعيلي في بطولة السوبر المصري التي توج بها المارد الأحمر وحصد إينو أول لقب في أول مباراة.

صبري رحيل

حصل الأهلي على توقيع صبري رحيل قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر في موسم 2013-2014.

وشارك مع الأهلي لأول مرة مع الأهلي أمام نادي سموحة يوم 4 يناير 2014، بعدما شارك كبديل للاعب احمد شكرى فى الدقيقة 68.

مؤمن زكريا (2015)

في يناير 2015 خطف الأهلي صفقة مدوية من الزمالك بالتعاقد مع هدافه الفريق آنذاك مؤمن زكريا بعد انتهاء اعارته من نادي إنبي.

وخاض مؤمن زكريا أول مباراة له بقميص النادي الأهلي بعد رحيله عن الزمالك، أمام اتحاد الشرطة بالدوري المصري، ولعب 90 دقيقة وساهم في فوز ناديه 3-1 .

إمام عاشور

انضم للأهلي في صيف 2023، في صفقة لم تكن بشكل مباشر من الزمالك، ولكنها كانت بمثابة صدمة ومفاجئة للوسط الرياضي المصري بعدما انتقل للغريم التقليدي عقب عودته من تجربة احترافية قصيرة بقميص ميدتيلاند الدنماركي.

ظهر عاشور لأول مرة بقميص الأهلي أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري، والتي خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد.