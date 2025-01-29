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كشف مصدر داخل النادي الأهلي، اجتياز النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الريان القطري السابق، الكشف الطبي استعدادًا للإنضمام إلى النادي الأهلي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "بن شرقي اجتاز الكشف الطبي بنجاح، استعدادًا للانضمام إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

ووصل أشرف بن شرقي إلى القاهرة، صباح اليوم الأربعاء استعدادًا للانضمام إلى النادي الأهلي، بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري.

وشارك بن شرقي خلال الموسم الحالي، في 16 مباراة ساهم خلالهم في 10 أهداف بواقع تسجيل 4 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

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