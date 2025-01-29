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هل يعود ناصر ماهر والزناري للمشاركة مع الزمالك.. مصدر يرد

08:56 م الأربعاء 29 يناير 2025
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    ناصر ماهر وعبدالله السعيد
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    ناصر ماهر من معسكر منتخب مصر
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    عبد الله السعيد وناصر ماهر
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    عبد الله السعيد وناصر ماهر
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    احتفال ناصر ماهر وعبدالله السعيد
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    احتفال ناصر ماهر
  • عرض 12 صورة
    احتفال ناصر ماهر
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    احتفال ناصر ماهر وعبدالله السعيد
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    ناصر ماهر
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    ناصر ماهر: 7.4 من 10
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كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن موقف الجهاز الفني من الاعتماد على الثنائي ناصر ماهر ومصطفى الزنارى خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن هناك رفضا تاما للتعجيل في عودة الثنائي ناصر ماهر ومصطفى الزناري إلى المباريات، مشددًا على أن الجهاز الفني لا يرغب في المخاطرة بإشراكهما أمام بيراميدز قبل الوصول للجاهزية الفنية والطبية الكاملة.

وأوضح المصدر أن مشاركة الثنائي في التدريبات الجماعية تتم بشكل تدريجي وتحت إشراف الجهاز الطبي، حيث تعافى ناصر ماهر من إصابته بمزق في العضلة الخلفية، فيما تعافى مصطفى الزناري من إصابة عضلية مماثلة.

وأضاف المصدر أن عودة اللاعبين ستكون وفقًا لحالتهم البدنية والطبية، ولن يتم التسرع في الدفع بهما حتى يكونا في أفضل جاهزية ممكنة لتجنب أي انتكاسات.

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ناصر ماهر مصطفى الزنارى الزمالك
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