مصدر يكشف مفاجأة في موقف الزمالك من حمزة المثلوثي

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كشف مصدر مطلع عن موقف إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسن لبيب بشأن قيد نجم الدفاع التونسي حمزة المثلوثي في قائمة الفارس الأبيض للموسم الجديد.

موقف الزمالك من حمزة المثلوثي

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن الإدارة البيضاء لم تحسم قرارها النهائي بشأن قيد المثلوثي في قائمته للموسم الجديد، وذلك بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أنهت موسمه مبكرًا.

وأضاف أن موقف المثلوثي يرتبط بمدى نجاح النادي في إنهاء تعاقداته مع لاعبين أجانب خلال فترة الانتقالات الحالية، إذ يمتلك الفريق مكانًا واحدًا للأجانب فقط في قائمته.

وتابع المصدر أنه في حال التعاقد مع أكثر من لاعب أجنبي، سيتم رفع اسم المثلوثي من القائمة بالاتفاق معه.

وفي سياق متصل، تستعد إدارة القلعة البيضاء لإتمام إجراءات سفر المثلوثي إلى ألمانيا، حيث من المقرر أن يخضع لعملية جراحية، تمهيدًا لبدء برنامجه التأهيلي والعودة للملاعب في أقرب وقت ممكن.