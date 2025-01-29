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مصدر يكشف مفاجأة في موقف الزمالك من حمزة المثلوثي

07:59 م الأربعاء 29 يناير 2025
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    الزناري وحمزة المثلوثي من تدريبات الزمالك
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    التونسي حمزة المثلوثي
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    حمزة المثلوثي
  • عرض 12 صورة
    التونسي حمزة المثلوثي لاعب نادي الزمالك
  • عرض 12 صورة
    حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    المثلوثي لاعب نادي الزمالك
  • عرض 12 صورة
    التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
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    حمزة المثلوثي وزوجته_1
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    حمزة المثلوثي وأسرته
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    حمزة المثلوثي
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    حمزة المثلوثي من مباراة الزمالك وبروكسي
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كشف مصدر مطلع عن موقف إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسن لبيب بشأن قيد نجم الدفاع التونسي حمزة المثلوثي في قائمة الفارس الأبيض للموسم الجديد.

موقف الزمالك من حمزة المثلوثي

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن الإدارة البيضاء لم تحسم قرارها النهائي بشأن قيد المثلوثي في قائمته للموسم الجديد، وذلك بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أنهت موسمه مبكرًا.

وأضاف أن موقف المثلوثي يرتبط بمدى نجاح النادي في إنهاء تعاقداته مع لاعبين أجانب خلال فترة الانتقالات الحالية، إذ يمتلك الفريق مكانًا واحدًا للأجانب فقط في قائمته.

وتابع المصدر أنه في حال التعاقد مع أكثر من لاعب أجنبي، سيتم رفع اسم المثلوثي من القائمة بالاتفاق معه.

وفي سياق متصل، تستعد إدارة القلعة البيضاء لإتمام إجراءات سفر المثلوثي إلى ألمانيا، حيث من المقرر أن يخضع لعملية جراحية، تمهيدًا لبدء برنامجه التأهيلي والعودة للملاعب في أقرب وقت ممكن.

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الزمالك حمزة المثلوثي صفقات الزمالك حسين لبيب
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