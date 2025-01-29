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"بعد اقتراب انضمامه".. ماذا قدم أشرف بن شرقي أمام النادي الأهلي؟

07:58 م الأربعاء 29 يناير 2025
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  • عرض 15 صورة
    وصول بن شرقي للقاهرة
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    المغربي أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك السابق
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 15 صورة
    بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    بن شرقي
  • عرض 15 صورة
    اشرف بن شرقي
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    بن شرقي
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    بن شرقي
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كتب - يوسف محمد:

اقترب المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الريان القطري السابق، من الانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد فسخ تعاقده مع الفريق القطري، في الساعات القليلة الماضية.

وكان أشرف بن شرقي وصل إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء، استعدادًا لإنهاء إجراءات التعاقد والانضمام إلى النادي الأهلي.

وبن شرقي ليس بالغريب على الدوري المصري، حيث سبق له اللعب رفقة الفارس الأبيض، خلال الفترة من يونيو 2019 حتى أغسطس 2022.

وظهر صاحب الـ 30 عامًا، في أكثر من مباراة أمام النادي الأهلي، سواء خلال فترة تواجده مع نادي الزمالك في الدوري المصري أو خلال فترة تواجده في صفوف فريق الوداد المغربي.

وشارك بن شرقي أمام النادي الأهلي، الذي بات على بعد خطوات قليلة من الإنضمام إليه، في 12 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 3 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

وخلال 12 مباراة خاضها بن شرقي أمام الأهلي في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 5 مباريات، فيما تلقى الهزيمة في 4 مباريات وحضر التعادل في 3 مباريات.

وخاض بن شرقي أمام الأهلي 3 مباريات بقميص الوداد المغربي جميعهم في بطولة دوري أبطال افريقيا، تمكن من تسجيل هدف، في نهائي البطولة عام 2017، الذي نجح الوداد في التتويج بها على حساب المارد الأحمر.

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