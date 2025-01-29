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مصدر يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع لاعب بتروجيت

07:57 م الأربعاء 29 يناير 2025
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    بتروجيت
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    رشاد المتولي لاعب بتروجيت_1
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    رشاد المتولي لاعب بتروجيت
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف محمد أيمن عضو مجلس إدارة نادي بتروجيت، حقيقة مفاوضات الأهلي لضم لاعب الفريق رشاد المتولي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال محمد أيمن في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "رشاد المتولي مستمر مع الفريق حتى نهاية عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي".

وأضاف: "لم يتم تقديم أي عروض رسمية حتى الآن، من أي فريق للتعاقد مع اللاعب، وحال تلق أي عروض سيتم دراستها بنهاية الموسم الحالي".

واختتم أيمن تصريحاته: "متمسكين بكل اللاعبين حتى نهاية الموسم الحالي ومن الصعب خروج لاعبين من الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

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