مصدر يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع لاعب بتروجيت
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كتب - مراسل مصراوي:
كشف محمد أيمن عضو مجلس إدارة نادي بتروجيت، حقيقة مفاوضات الأهلي لضم لاعب الفريق رشاد المتولي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وقال محمد أيمن في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "رشاد المتولي مستمر مع الفريق حتى نهاية عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي".
وأضاف: "لم يتم تقديم أي عروض رسمية حتى الآن، من أي فريق للتعاقد مع اللاعب، وحال تلق أي عروض سيتم دراستها بنهاية الموسم الحالي".
واختتم أيمن تصريحاته: "متمسكين بكل اللاعبين حتى نهاية الموسم الحالي ومن الصعب خروج لاعبين من الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".
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