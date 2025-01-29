"بعد الصفقات الجديدة".. تعرف على القيمة التسويقية لفريق الكرة بالنادي الأهلي

كتب - يوسف محمد:

اقترب النادي الأهلي، من إعلان التعاقد بشكل رسمي مع النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الريان القطري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان النجم المغربي وصل إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء، إلى القاهرة من أجل إتمام إجراءات انتقاله إلى القلعة الحمراء.

وأعلن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ضم 4 صفقات بشكل رسمي حتى الأن، هم "مصطفى العش لاعب زد، السلوفيني نيجك جراديشار، أحمد رضا من بتروجيت،محمود تريزيجيه من طرابزون سبور التركي"، بالإضافة اقترب النادي من إعلان التعاقد بشكل رسمي مع المغربي أشرف بن شرقي.

وعلى الجانب الأخر وبخلاف تعاقد الأهلي مع عدد من الصفقات في يناير الحالي، شهدت قائمة الفريق رحيل أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، هم، "بيرسي تاو إلى الريان، محمود كهربا الذي خرج معارًا إلى الاتحاد الليبي، إنتهاء إعارة يوسف أيمن، بجانب رفع اسم رضا سليم من القائمة وعدم تحديد موقف رضا سليم حتى الآن مع الفريق".

واختلفت القيمة التسويقية لقائمة النادي الأهلي، برحيل وانضمام عدد من اللاعبين، حيث وصلت القيمة التسويقية لصفقات الأهلي في يناير حتى الأن إلى 8 مليون و900 ألف دولار وحال إتمام التعاقد مع بن شرقي، الذي تصل قيمته التسويقية إلى 3.5 مليون يورو، سترتفع القيمة التسويقية للصفقات إلى 12 مليون و400 ألف دولار.

وبالتعاقد مع هذه الصفقات ترتفع القيمة التسويقية لقائمة المارد الأحمر، إلى 40.8 مليون يورو.

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