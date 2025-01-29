كتب- محمد عبدالهادي:

أكد حازم إمام نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أن صفقة انتقال أشرف بن شرقي إلى الأهلي تمثل ضربة قاسية لإدارة الزمالك، ليس فقط على المستوى الفني، ولكن أيضًا على الصعيد الجماهيري.

انتقال أشرف بن شرقي إلى الأهلي

وفى تصريحات اذاعية له اليوم الأربعاء، علق حازم امام قائلاً : صفقة بن شرقي بمثابة خنجر في ضهر مجلس إدارة نادي الزمالك وستؤدي إلى هجوم حاد علىه، خاصة في ظل العجز عن إبرام صفقات قوية خلال الفترة الماضية.

وأكمل:" الأهلي ضرب عصفورين بحجر، حيث لم يكتفِ فقط بضم لاعب مميز، بل نجح في إضعاف الزمالك معنويًا وجماهيريا، حيث يُعد بن شرقي أحد أكثر اللاعبين المحبوبين لجماهير القلعة البيضاء، وهو ما يزيد من حالة الغضب الجماهيري تجاه الإدارة، التي لم تتمكن من حسم أي صفقات كبرى حتى الآن.

ووجه نصيحته لمجلس إدارة نادي الزمالك :" في ظل هذا الوضع، لا بد من مجلس الزمالك التحرك سريعًا قبل انتهاء سوق الانتقالات الشتوية، لأن أي تأخير سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، خاصة مع القوة المالية والإدارية التي يتمتع بها مجلس إدارة الأهلي.

وأختتم:" إذا لم تتخذ إدارة الزمالك خطوات عاجلة لإبرام صفقات قوية أو تقديم حلول واضحة للأزمة المالية، فقد تجد نفسها أمام موجة غضب غير مسبوقة تجعل مهمتها أكثر تعقيدًا خلال الفترة المقبلة."