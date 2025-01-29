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صفقات الأهلي الجديدة.. كواليس وتفاصيل التعاقد مع 5 نجوم جدد (صور وفيديو)

06:41 م الأربعاء 29 يناير 2025
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  • عرض 25 صورة
    تريزيجيه وأشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
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    أشرف بن شرقي
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    حسن تريزيجيه ورمضان صبحي
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    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 25 صورة
    تريزيجيه لاعب الريان القطري
  • عرض 25 صورة
    محمود تريزيجيه
  • عرض 25 صورة
    مصطفى العش
  • عرض 25 صورة
    مصطفى العش
  • عرض 25 صورة
    مصطفى العش لاعب الأهلي (2)
  • عرض 25 صورة
    مصطفى العش لاعب الأهلي (3)
  • عرض 25 صورة
    مصطفى العش لاعب الأهلي (1)
  • عرض 25 صورة
    مصطفى العش في مران الأهلي
  • عرض 25 صورة
    مصطفى العش لاعب الأهلي (6)
  • عرض 25 صورة
    مصطفى العش في مران الأهلي
  • عرض 25 صورة
    السلوفيني نيج جراديسار صفقة الأهلي المنتظرة (6)
  • عرض 25 صورة
    جراديسار
  • عرض 25 صورة
    جراديسار 1
  • عرض 25 صورة
    جراديسار
  • عرض 25 صورة
    السلوفيني نيج جراديسار صفقة الأهلي المنتظرة (5)
  • عرض 25 صورة
    أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد (1)
  • عرض 25 صورة
    أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد (6)
  • عرض 25 صورة
    أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد (2)
  • عرض 25 صورة
    أحمد رضا لاعب الأهلي (2)
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كتب - يوسف محمد:

واصل مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، عقد الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأجرى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 4 صفقات بشكل رسمي، هم "مصطفى العش لاعب زد، السلوفيني نيجك جراديشار، أحمد رضا من بتروجيت،محمود تريزيجيه من طرابزون سبور التركي"، كما اقترب النادي من إعلان التعاقد بشكل رسمي مع المغربي أشرف بن شرقي.

رسميًا.. الأهلي يعلن أولى صفقاته الشتوية

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي التعاقد مع المدافع مصطفى العش، قادمًا من فريق زد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"من جبال أوروبا الباردة".. الأهلي يعلن التعاقد مع ثاني الصفقات الشتوية

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي التعاقد مع اللاعب السلوفيني نيجك جراديسيار، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من فريق فيهرهافر المجري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الأهلي يعلن التعاقد مع ثالث صفقاته الشتوية

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي التعاقد مع لاعب خط وسط بتروجيت أحمد رضا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الأهلي يعيد تريزيجيه بعد غياب قرابة 10 مواسم

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع لاعبه الأسبق محمود حسن تريزيجيه عقب نهاية الموسم الجاري 2024/25. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"من جبال أوروبا الباردة".. الأهلي يعلن التعاقد مع ثاني الصفقات الشتوية

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي التعاقد مع اللاعب السلوفيني نيجك جراديسيار، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من فريق فيهرهافر المجري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أبرز 9 معلومات عن السلوفيني نيج جراديسار صفقة الأهلي المحتملة

ارتبط اسم السلوفيني نيج جراديسار مهاجم فيهيرفار الذي يلعب في الدوري المجري، بالانتقال إلى النادي الأهلي، وذكر موقع " nemzetisport"، أن الأخير مهتما بالتعاقد مع اللاعب، في الانتقالات الشتوية الحالية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"البداية في مركز شباب".. من هو مصطفى العش صفقة الأهلي الجديدة؟

حسم النادي الأهلي، التعاقد مع مدافع فريق زد مصطفى العش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

رسميا.. الريان يفسخ التعاقد مع أشرف بن شرقي

أعلن نادي الريان القطري، في بيان رسمي، فسخ التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أول صورة لوصول بن شرقي للقاهرة بصحبة مسؤول الأهلي

وصل المغربي أشرف بن شرقي، من أجل إتمام الانضمام للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"اللاعب تنازل عن 5 مليون".. التفاصيل المالية لصفقة انتقال تريزيجيه للأهلي

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