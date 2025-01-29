تعليق كوميدي من إبراهيم سعيد على صفقة بن شرقي

"الخطيب بخيل؟".. رد ناري من حازم إمام على انضمام بن شرقي للأهلي

أسامة نبيه لمصراوي: "بن شرقي إضافة قوية للأهلي.. ومجلس الزمالك لن يدعم

كتب - نهى خورشيد

علق إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على إنهاء النادي الأهلى التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري.

ونشر سعيد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" صورة للثنائي أفشة وبن شرقي بقميص النادي الأهلى من نهائي القرن:"بن شرقي وهو بيكمل الهجمه مع أفشه ".

وأصبح الأحمر قريباً من الإعلان عن ضم نجم الفارس الأبيض السابق أشرف بن شرقي، وذلك بعد فسخ عقده مع الريان.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بالنادي الزمالك خسر نهائي القرن بعد السقوط أمام الأهلى بثنائية مقابل هدف.