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إعلامي يُفجّر مفاجأة بشأن إمكانية انتقال علي معلول إلى الزمالك

04:58 م الأربعاء 29 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    علي معلول
  • عرض 12 صورة
    علي معلول
  • عرض 12 صورة
    علي معلول لاعب الأهلي
  • عرض 12 صورة
    علي معلول يعود لتدريبات الأهلي
  • عرض 12 صورة
    علي معلول يعود لتدريبات الأهلي
  • عرض 12 صورة
    علي معلول لاعب الأهلي
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    علي معلول ومارسيل كولر
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    أليوم يدانج وعلي معلول
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    علي معلول لاعب الأهلي
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    علي معلول
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كتب- محمد خيري:

فجر الإعلامي كريم رمزي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل النجم التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: "هناك مفاجأة كبرى ستُسعد جماهير الزمالك، وهي أن علي معلول عُرض على الزمالك عن طريق وكيل أعمال لضمه حال رحيله عن الأهلي".

وتابع كريم رمزي: "هناك تفكيرا من جانب إدارة الزمالك في الأمر حاليًا، وإذا أبدى الزمالك موافقته فسيتم عرض الأمر على علي معلول".

واحتتم كريم رمزي تصريحاته: "حتى الآن، الأمر مجرد طرح من وسيط، وقد لا يوافق الزمالك، أو حتى قد لا يوافق النجم التونسي نفسه، لكنها فكرة من وسيط".

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