توجيه الشكر لـ معلول؟.. إعلامي يُفجر مفاجأة بشأن صفقة جديدة الأهلي بعد بن شرقي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن مفاجأة جديدة في ملف صفقات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد إنهاء صفقة المغربي أشرف بن شرقي.

واقترب النادي الأهلي من ضم المغربي أشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد فسخ عقده مع الريان القطري.

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: "صفقة بن شرقي لن تكون الأخيرة وستكون هناك صفقة خامسة، والأهلي يعمل على لاعب تحت السن من شمال إفريقيا ولكنه يلعب أساسيا مع فريقه".

وتابع: "من الوارد أن يضم الأهلي صفقة أجنبية أخرى، ولكنه يسعى إلى ضم اللاعب تحت السن من أجل قيد معلول وحال الفشل سيضم لاعب فوق السن وتوجيه الشكر إلى علي معلول".

وأتم تصريحاته: "هناك انقساما في الأهلي بشأن علي معلول، والبعض يتمسك بوجوده وهناك من يُفكر باحترافية ويدعو إلى رحيله.

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