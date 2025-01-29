"هتقدر على الأهلي بالجماهير بس؟".. الغندور يوجه رسالة نارية لمجلس الزمالك

كتب- محمد خيري:

وجه خالد الغندور، رسالة نارية لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في ظل عدم التعاقد مع صفقات لتدعيم الصفوف، عكش ما يفعه المنافس التقليدي النادي الأهلي".

قال خالد الغندور في برنامجه الإذاعي: "نادي الزمالك لن يستطيع أن ينافس النادي الأهلي بكل القوة المالية دي واللعيبة .. هل يستطيع ينافسه بالجماهير بس يعني؟ لا طبعا".

أكمل: "المنافسة بتيجي من القوة المالية وقائمة اللاعبين وقوة الشراء في كل فريق".

أضاف: "محدش يزعل مني، مجلس إدارة الزمالك الحالي هو اللي سعى إنه يبقى موجود في النادي بعد رحيل المجلس السابق ومعظمهم رجال أعمال والجمهور كان متوقع منهم يحلوا الأمور الماليه دي بصورة كبيره جدا".

وأتم تصريحاته: "الناس هتقولي كان في فلوس كتيره ودفعوا أنا متفق معاك مش مختلف وأن المجلس السابق كان سايب ديون كتيرة .. لكن في الأخر الجمهور مش بيشوف غير مستوى فرقته".

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