مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

ريد بول سالزبورج

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

"هتقدر على الأهلي بالجماهير بس؟".. الغندور يوجه رسالة نارية لمجلس الزمالك

03:24 م الأربعاء 29 يناير 2025

خالد الغندور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

وجه خالد الغندور، رسالة نارية لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في ظل عدم التعاقد مع صفقات لتدعيم الصفوف، عكش ما يفعه المنافس التقليدي النادي الأهلي".

قال خالد الغندور في برنامجه الإذاعي: "نادي الزمالك لن يستطيع أن ينافس النادي الأهلي بكل القوة المالية دي واللعيبة .. هل يستطيع ينافسه بالجماهير بس يعني؟ لا طبعا".

أكمل: "المنافسة بتيجي من القوة المالية وقائمة اللاعبين وقوة الشراء في كل فريق".

أضاف: "محدش يزعل مني، مجلس إدارة الزمالك الحالي هو اللي سعى إنه يبقى موجود في النادي بعد رحيل المجلس السابق ومعظمهم رجال أعمال والجمهور كان متوقع منهم يحلوا الأمور الماليه دي بصورة كبيره جدا".

وأتم تصريحاته: "الناس هتقولي كان في فلوس كتيره ودفعوا أنا متفق معاك مش مختلف وأن المجلس السابق كان سايب ديون كتيرة .. لكن في الأخر الجمهور مش بيشوف غير مستوى فرقته".

اقرأ أيضا:

الحسم خلال ساعات.. 3 صفقات على طاولة الزمالك بينهم ثنائي سري

انتهت بن شرقي في الأهلي.. إعلامي يعلنها

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الغندور خالد الغندور الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
توجيه الشكر لـ معلول؟.. إعلامي يُفجر مفاجأة بشأن صفقة جديدة الأهلي بعد بن شرقي

إعلان

إعلان

حظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية بدءًا من 1 فبراير
الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن تهجير الفلسطينيين: لا تساهل أبدًا
الرئيس السيسي: تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه
أول صورة لوصول بن شرقي للقاهرة بصحبة مسؤول الأهلي