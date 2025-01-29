أسامة نبيه لمصراوي: "بن شرقي إضافة قوية للأهلي.. ومجلس الزمالك لن يدعم الفريق"

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كتبت-هند عواد:

علق أسامة نبيه مدرب منتخب مصر منتخب مصر للشباب الحالي ومدرب الزمالك السابق، على اقتراب انتقال المغربي أشرف من شرقي إلى النادي الأهلي.

ولعب أشرف بن شرقي في الزمالك خلال الفترة من 15 يوليو 2019 حتى 9 أغسطس 2022، وكان أسامة نبيه مدربا مساعدا خلال تلك الفترة.

وخاض المغربي مباراتين مع الزمالك، أثناء تولي أسامة نبيه منصب المدير الفني المؤقت للفريق (من 2 مارس 2022 حتى 8 مارس 2022)، وصنع بن شرقي هدفين وتلقى بطاقتين صفراواتين، خلال هاتين المباراتين.

وقال أسامة نبيه في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "أشرف بن شرقي سيكون إضافة قوية للأهلي، ومجلس الزمالك لن يدعم الفريق بأي لاعبين".

أشرف بن شرقي على رادار الأهلي

أعلن الريان القطري فسخ التعاقد مع بن شرقي، بعد الاتفاق بين الطرفين ودفع اللاعب للشرط الجزائي، ووصل اللاعب إلى مطار القاهرة صباح اليوم الأربعاء، تمهيدا لانتقاله إلى النادي الأهلي.

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