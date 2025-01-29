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مرتضى منصور يعقد مؤتمرا صحفيا: سأكشف فضحية مؤامرة الزمالك بمساعدة ممدوح عباس

02:21 م الأربعاء 29 يناير 2025
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كتب- محمد خيري:

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عقد مؤتمرا صحفيا، لكشف المؤامرة التي حدثت ضد نادي الزمالك، من أحد الأشخاص.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يعقد المستشار مرتضى منصور الرئيس الشرعي لنادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في مكتبه الكائن 41 شارع احمد عرابي لفضح المسؤول الذي تآمر على نادي الزمالك بالاتفاق مع ممدوح عباس صاحب العشرية السوداء وطردوا مجلس الإدارة الشرعي المنتخب قبل انتهاء مدته بـ3 سنوات ليتمكنوا من تعيين لبيب وباقي لجنته بانتخابات رغم انف الجمعية العمومية المحترمة".

أضاف: "ملحوظة هامة: الاجتماع يوم السبت إن شاء الله الساعة 11 صباحا

المستشار مرتضي وأولادة انتهت علاقتهم بالنادي كمسؤلين وسيظلوا من الجماهير العاشقة لهذا الكيان العظيم".

وأتم: "الدعوة موجهة لكل المخلصين من ابناء النادي الذين يدافعون عن ناديهم وكرامته وكبريائه".

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الزمالك مرتضى منصور أخبار نادي الزمالك ممدوح عباس نادي الزمالك
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