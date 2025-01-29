"الخطيب بخيل؟".. رد ناري من حازم إمام على انضمام بن شرقي للأهلي

انتهت بن شرقي في الأهلي.. إعلامي يعلنها

أول صورة لوصول بن شرقي للقاهرة بصحبة مسؤول الأهلي

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كتب- محمد خيري:

علق حازم إمام نجم الزمالك وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، على اقتراب انضمام المغربي أشرف بن شرقي للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

قال حازم إمام خلال برنامجه الإذاعي:" أشرف بن شرقي لاعب كبير وحصل على بطولات كتير مع الزمالك وإنه يروح الأهلي صعبة أوي".

أضاف: "الأهلي عملها صح وجاب صفقة محترمة جدا بصراحة، لاعب لديه إمكانيات كبيرة".

أكمل: "كنت بستغرب لما كانوا بيقولوا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بخيل ومش بيحب يصرف، معرفشي ازاي ده بيصرفوا كميه فلوس الله اكبر يعني ربنا يزيدهم".

وأتم تصريحات: "النادي الأهلي هو أغنى نادي في أفريقيا كلها حاليا .. مفيش نادي في افريقيا كلها بيصرف كم المصاريف دي في الانتقالات كل سنة إلا الأهلي مفيش حد خالص في القارة كلها".

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انتهت بن شرقي في الأهلي.. إعلامي يعلنها