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الغندور يكشف سر غياب شيكابالا عن مران الزمالك قبل مباراة بيراميدز

12:32 م الأربعاء 29 يناير 2025
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  • عرض 13 صورة
    زيزو يحتفل مع شيكابالا (1)
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    احتفال حسام أشرف مع شيكابالا
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    محمود شيكابالا يحتفل بهدف حسام أشرف
  • عرض 13 صورة
    احتفال شيكابالا وحسام أشرف
  • عرض 13 صورة
    ابتسامة شيكابالا (2)
  • عرض 13 صورة
    زيزو يحتفل مع شيكابالا (3)
  • عرض 13 صورة
    زيزو يحتفل مع شيكابالا (2)
  • عرض 13 صورة
    حسام أشرف يحتفل مع شيكابالا (1)
  • عرض 13 صورة
    حسام أشرف يحتفل مع شيكابالا (2)
  • عرض 13 صورة
    ابتسامة شيكابالا (1)
  • عرض 13 صورة
    شيكابالا (1)
  • عرض 13 صورة
    شيكابالا (2)
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كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور إن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك واصل الغياب عن مران الفريق أمس الثلاثاء قبل مواجهة بيراميدز المقبلة بالدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز، بعد غدا الجمعة، في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الغندور خلال برنامجه عبر قناة المحور: "تحوم الشكوك حول لحاق شيكابالا بمباراة بيراميدز خاصة بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام الجونة".

تابع: "يقال أن شيكابالا يعاني من نزلة برد ولكن المؤكد أنه لم ينتظم في مران الزمالك حتي الآن".

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