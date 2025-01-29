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أول صورة لوصول بن شرقي للقاهرة بصحبة مسؤول الأهلي

12:01 م الأربعاء 29 يناير 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    أِرف بن شرقي وزيزو
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    أشرف بن شرقي بقميص الزمالك
  • عرض 14 صورة
    تريزيجيه وأشرف بن شرقي
  • عرض 14 صورة
    المغربي أشرف بن شرقي
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك السابق
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي
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كتب- مصراوي:

وصل المغربي أشرف بن شرقي، من أجل إتمام الانضمام للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفسخ أشرف بن شرقي عقده مع نادي الريان القطري، صباح اليوم، وفقا لبيان النادي القطري، بعد دفع الشرط الجزائي.

وعلم موقع "مصراوي"، أن بن شرقي وصل إلى مطار القاهرة منذ قليل، بصحبة شقيقه رشيد بن شرقي، ومعه سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي.

ومن المنتظر أن يجري بن شرقي الكشف الطبي بأحد المستشفيات خلال الساعات المقبلة، قبل إعلان النادي الأهلي عن الصفقة بشكل رسمي.

وصول بن شرقي للقاهرة

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