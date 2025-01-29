أول صورة لوصول بن شرقي للقاهرة بصحبة مسؤول الأهلي

انتهت بن شرقي في الأهلي.. إعلامي يعلنها

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كتب- مصراوي:

وصل المغربي أشرف بن شرقي، من أجل إتمام الانضمام للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفسخ أشرف بن شرقي عقده مع نادي الريان القطري، صباح اليوم، وفقا لبيان النادي القطري، بعد دفع الشرط الجزائي.

وعلم موقع "مصراوي"، أن بن شرقي وصل إلى مطار القاهرة منذ قليل، بصحبة شقيقه رشيد بن شرقي، ومعه سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي.

ومن المنتظر أن يجري بن شرقي الكشف الطبي بأحد المستشفيات خلال الساعات المقبلة، قبل إعلان النادي الأهلي عن الصفقة بشكل رسمي.

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