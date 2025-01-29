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هدف الأهلي.. ماذا قدم أشرف بن شرقي مع الريان القطري؟

11:56 ص الأربعاء 29 يناير 2025

أشرف بن شرقي

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كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الريان القطري، في بيان رسمي، فسخ التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق، بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين، وبناءً على رغبة اللاعب، ودفع الشرط الجزائي.

وانضم أشرف بن شرقي إلى الريان القطري، في سبتمبر 2023 من الجزيرة الإماراتي، خلال الموسم الحالي لعب 8 مباريات مع الفريق، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.

أرقام أشرف بن شرقي مع الريان القطري

لعب أشرف بن شرقي 44 مباراة مع الريان القطري، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 12 آخرين، وتلقى بطاقة صفراء وحيدة.

ومع مختلف الأندية، لعب أشرف بن شرقي 316 مباراة، سجل خلالها 97 هدفا وصنع 58 هدفا وتلقى 25 إنذارا.

بن شرقي يقترب من الأهلي

ويقترب الأهلي من التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، في صفقة انتقال حرة، بعد فسخ اللاعب تعاقده مع الريان.

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