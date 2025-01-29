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قبل مواجهة مودرن.. "مستشفى" الأهلي تستضيف 10 لاعبين

11:49 ص الأربعاء 29 يناير 2025

لاعبي الأهلي

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كتب - محمد القرش:

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لأزمة خلال الفترة الماضية، بعد تعرض عدد مع اللاعبين للإصابة في المباريات والتدريبات.

وشهدت مباراة الأهلي وبيرامديز الماضية، إصابة المدافع ياسر إبراهيم، ليحل اللاعب العاشر ضيفا على "مستشفى" المارد الأحمر.

إصابات النادي الأهلي

1. وسام أبو علي

2. أحمد نبيل كوكا

3. يحيى عطية الله

4. ياسر إبراهيم

5. أشرف داري

6. طاهر محمد طاهر

7. رضا سليم

8. سمير محمد

9. علي معلول

10. كريم فؤاد

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة، خلف الزمالك صاحب الـ20 نقطة، وبيراميدز 21 نقطة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ويلاقي بطل الدوري المصري نظيره مودرن سبورت يوم الأحد المقبل الموافق 2 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر على استاد السلام

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