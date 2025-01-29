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الحسم خلال ساعات.. 3 صفقات على طاولة الزمالك بينهم ثنائي سري

11:40 ص الأربعاء 29 يناير 2025

نادي الزمالك

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كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور إن الزمالك فتح باب المفاوضات مع ثلاث محترفين في مركز الجناح الأيسر والمهاجم.

ويسعى نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بصفقات قوية، للاستمرار في المنافسة على جميع البطولات.

وأوضح "الغندور" خلال برنامجه عبر قناة المحور:"الثلاث صفقات المعروضة على الزمالك منهم المغربي طارق تيسودالي لاعب باوك اليوناني".

وواصل: "في اسمين كمان عليهم تكتم شديد وبيلعبوا في أوروبا والحسم في الصفقة سيكون خلال ساعات من أجل قيده في القائمة الأفريقية".

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