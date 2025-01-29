"جاري التحميل".. إبراهيم فايق يثير الجدل بشأن انضمام بن شرقي للأهلي

صفقات الأهلي المنتظرة قبل 72 ساعة من غلق القيد الأفريقي

انتهت بن شرقي في الأهلي.. إعلامي يعلنها

كتب- محمد خيري:

أثار الإعلامي إبراهيم فايق، الجدل بشأن انتقال المغربي أشرف بن شرقي للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن نادي الريان القطري، فسخ عقد لاعبه أشرف بن شرقي، بناء على طلبه بعدما دفع الشرط الجزائي.

وكتب إبراهيم فايق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "‏Loading.. 99% .. ‏جاري التحميل.. ٩٩٪ .. ٩٩.١٠٪".

وأكمل: "‏بن شرقي في الأهلي بعد فسخ التعاقد مع الريان القطري".