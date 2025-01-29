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"جاري التحميل".. إبراهيم فايق يثير الجدل بشأن انضمام بن شرقي للأهلي

11:05 ص الأربعاء 29 يناير 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    أِرف بن شرقي وزيزو
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    أشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 14 صورة
    المغربي أشرف بن شرقي
  • عرض 14 صورة
    تريزيجيه وأشرف بن شرقي
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك السابق
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي
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كتب- محمد خيري:

أثار الإعلامي إبراهيم فايق، الجدل بشأن انتقال المغربي أشرف بن شرقي للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن نادي الريان القطري، فسخ عقد لاعبه أشرف بن شرقي، بناء على طلبه بعدما دفع الشرط الجزائي.

وكتب إبراهيم فايق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "‏Loading.. 99% .. ‏جاري التحميل.. ٩٩٪ .. ٩٩.١٠٪".

وأكمل: "‏بن شرقي في الأهلي بعد فسخ التعاقد مع الريان القطري".

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