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"أكبر من عرض الزمالك".. مفاجأة بشأن اهتمام الأهلي بأحمد زيزو

10:56 ص الأربعاء 29 يناير 2025

زيزو

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كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، مفاجأة بشأن مستقبل أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وقال كريم حسن شحاته في تصريحات عبر برنامجه "كورة كل يوم" المذاع عبر فضائية الحياة: "أحد الوسطاء من الأهلي تواصل مع والد زيزو واستفسر عما إذا كان يريد الانضمام إلى الأهلي في نهاية الموسم، وأخبره بأن الأهلي لديه نية لدفع لزيزو مثل أشرف بن شرقي".

وأضاف: "بن شرقي سيحصل مع الأهلي على مليون دولار و 25 مليون جنيه مصري، إجمالي 75 مليون جنيه مصري في الموسم، وهذا العرض أكبر من عرض الزمالك".

موقف زيزو مع الزمالك

وينتهي عقد أحمد السيد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب حاليا التوقيع لأي ناد، لأنه دخل الفترة الحرة، ولم يتوصل النادي لاتفاق مع اللاعب حتى الآن.

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زيزو نادي الزمالك كريم حسن شحاتة
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