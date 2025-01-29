انتهت بن شرقي في الأهلي.. إعلامي يعلنها
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كتب- محمد خيري:
كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، انتقال المغربي أشرف بن شرقي، للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأعلن نادي الريان القطري، فسخ التعاقد بشكل رسمي مع أشرف بن شرقي، مع اقترابه من ارتداء التيشرت الأحمر.
وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "انتهت بن شرقي في الأهلي زي ما تابعنا معاكم بالحرف من أول الانفراد بخبر تعاقد الأهلي مع بن شرقي وكل المستجدات الخاصة بتمسك الإدارة باللاعب ثم اخيراً إعلان فسخ التعاقد".
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