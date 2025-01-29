3 صفقات منتظرة للزمالك قبل غلق القيد الأفريقي

مع طلبه الرحيل.. ماذا قدم بنتايج مع الزمالك؟

كتب-مصطفى جريتلي:

صفقات الزمالك بالانتقالات الشتوية لا صوت يعلو فوق صوتها داخل جدران القلعة البيضاء خلال الأيام الماضية وهو الأمر الذي زاد الحديث عنه مع إعلان الأهلي التعاقد مع 4 صفقات بفترة الانتقالات ذاتها وكذلك قرب غلق باب القيد الأفريقي والمحلي.

موعد غلق باب القيد الأفريقي بالانتقالات الشتوية

موعد غلق القيد الأفريقي بفترة الانتقالات الشتوية الجارية سيكون يوم 31 يناير الجاري الذي كان يتزامن مع الموعد القديم لغلق باب القيد المحلي بالانتقالات الشتوية في مصر.

ويكون من حق الأندية خلال هذه الفترة قيد لاعبين بعد أقصى 7 مع وجود إمكانية لاستبدال 4 لاعبين بالقائمة ولكن شريطة عدم مشاركاتهم ببطولات أفريقيا عن الموسم ذاته.

موعد غلق باب القيد المحلي بالانتقالات الشتوية

موعد غلق باب القيد المحلي بالانتقالات الشتوية تم مد فترته من قِبل مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة عقب اجتماع له في شهر ديسمبر من العام الماضي 2024.

اتحاد الكرة حينها قرر أن يمد فترة الانتقالات الشتوية 2025 التي بدأت في مطلع شهر يناير الجاري حتى يوم 8 فبراير 2025.

الأمر الذي يجعل جماهير نادي الزمالك تستعجل وتضغط إدارة جماهيرها لإبرام صفقات تُلبي احتياجات الفريق بالفترة الجارية؛ لإسعافه فيما تبقى من منافسات الموسم في ظل النقص العددي الذي يواجهه الفريقه.

كريستيان جروس المدير الفني للزمالك قال خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة الجولة الأخيرة للفريق بالدوري التي فاز بها برباعية مقابل هدف إنه لابد أن يكون هناك بديلاً للاعب فريقه عبدالله السعيد حال غيابه في إشارة لحاجة الفريق لتدعيمات.

صفقات الزمالك بالانتقالات الشتوية

صفقات الزمالك بالانتقالات الشتوية لم تشهد أي جديد على المستوى الرسمي منذ بداياتها؛ إذ لم يُعلن الزمالك حسمه أي صفقة، بينما أوضح مصدر مسؤول بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق أن مجلس إدارتهم نجح خلال الساعات الماضية في قيد لاعب فريقهم محمد عبدالشافي الذي خرج من القائمة بسبب الإصابة والمدافع الشاب أحمد الرفاعي الذي كان خارج القائمة بقرار من المدير الفني السابق للفريق جوزيه جوميز.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية قيد اللاعبين جاءت بعدما سدد مجلس إدارة النادي جزء من المديونية المستحقة لاتحاد الكرة ليسمح له بقيد الصفقات الجديدة.

صفقات الزمالك المنتظرة بالانتقالات الشتوية أصبح أكثرها في مركز قلب الدفاع أو الظهير الأيمن بعد إصابة المحترف التونسي بصفوف الفريق حمزة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي ونهاية موسمه الجاري مع الفريق.

مفاوضات الزمالك مع مدافع المقاصة

مهند بكري، مدافع فريق مصر المقاصة ـ الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية ـ بحسب تصريحات لاعب الزمالك السابق ومدير الكرة بنادي مصر المقاصة الحالي، حسني فتحي في وقت سابق لمصراوي أصبح قريبًا بنسبة 80% للانضمام إلى الزمالك ويتبقى جلسة لحسم كافة التفاصيل التعاقدية.

من هو مهند بكري صفقة الزمالك المنتظرة؟

مهند صاحب الـ23 عاماً يُعد من ناشئي نادي مصر المقاصة قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول؛ إذ يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن.

ويُشير حسني فتحي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، في تصريحات لمصراوي، أن مهند من مواهب النادي وسيكون عنصرًا أساسيًا بخط دفاع الزمالك حال إتمام الصفقة.

مفاوضات الزمالك مع محمد ربيعة

محمد ربيعة، مدافع فريق سموحة والمنتخب الوطني أيضًا ضمن صفقات الزمالك المنتظرة خلال الانتقالات الشتوية ولكن رئيس مجلس إدارة نادي سموحة فرج عامر أعلن خلال تصريحات إعلامية له مؤخرًا عدم وصول عرض رسمي لضم اللاعب صاحب الـ 28 عاماً.

من هو محمد ربيعة صفقات الزمالك المنتظرة؟

محمد ربيعة الذي لقب بـ "ربيعة" نسبة لمدافع الأهلي رامي ربيعة، انضم لسموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًامن صفوف مودرن سبورت بعد رحلة بدأت برحيله في موسم 20/21 نادي بلقاس إلى نادي كوكاكولا ـ مودرن فيوتشر لاحقًا ـ ومنه لصفوف وادي دجلة في موسم 22/23 على سبيل الإعارة قبل أن يعود لصفوف مودرن فيوتشر بعد ذلك.

محمد ربيعة اختاره الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن للتواجد بمعسكر الفريق في نوفمبر 2024 خاض مباراتين بقميص المنتخب.

مفاوضات الزمالك مع هادي رياض

هادي رياض لاعب مدافع بتروجت ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وهو الأمر الذي زاد بعدما فشلت مفاوضات الزمالك مع زميله أحمد رضا الذي نجح الأهلي في حسم صفقته.

من هو هادي رياض صفقة الزمالك المنتظرة؟

هادي رياض صاحب الـ 26 عاماً ينشط كذلك في مركز الظهير الأيمن؛ إذ انطلق مسيرته من صفوف شربين لناشئين نادي وادي جلة قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في موسم17/18.

هادي رياض انتقل بعد ذلك لصفوف حرس الحدود على سبيل الإعارة بموسم 19/20 ثم انضم على سبيل الإعارة بالموسم التالي لنادي كفر الشيخ قبل أن ينتقل لصفوف بتروجت بصورة نهائية في موسم 21/22.

ترتيب الزمالك بجدول الدوري المصري

الزمالك يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري المصري 2024/25 برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره الأهلي الثالث وبفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

ترتيب الزمالك بالكونفدرالية

الزمالك تأهل من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية كمتصدر لمجموعته برصيد 14 نقطة بدون أي خسارة بواقع 4 انتصارات وتعادلين بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه بالمجموعة فريق المصري البورسعيدي.