صفقات الأهلي المنتظرة قبل 72 ساعة من غلق القيد الأفريقي

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كتب-مصطفى جريتلي:

صفقات الأهلي المنتظرة بالانتقالات الشتوية جعلت طموح الجماهير يرتفع خاصة بعد إعلان التعاقد مع النجم الدولي محمود حسن "تريزيجيه" قادمًا من صفوف طرابزون سبور التركي ولكن بعد نهاية الموسم الجاري 2024/25 الذي يخوضه معارًا بقميص الريان القطري.

صفقات الأهلي بالانتقالات الشتوية

صفقات الأهلي بالانتقالات الشتوية بدأت بإعلان التعاقد مع مدافع نادي زد مصطفى العش على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري ثم أعقبها ثلاث صفقات وهي التعاقد مع أحمد رضا لاعب خط وسط بتروجت بجانب التعاقد مع السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم نادي فيهرفار المجري ثم التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه.

صفقات الأهلي لم تغلق بعد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بحسب تصريحات مصدر مسؤول لمصراوي في وقت سابق، إذ يعملون على ضم صفقتين أو ثلاث صفقات أخرى ولكن قبل غلق باب القيد الأفريقي حتى يدعمون صفوف الفريق خلال مشاركته بالنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا.

موعد غلق باب القيد المحلي بالانتقالات الشتوية

موعد غلق باب القيد المحلي بالانتقالات الشتوية تم مد فترته من قِبل مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة عقب اجتماع له في شهر ديسمبر من العام الماضي 2024.

اتحاد الكرة حينها قرر أن يمد فترة الانتقالات الشتوية 2025 التي بدأت في مطلع شهر يناير الجاري حتى يوم 8 فبراير 2025.

ولعل أبرز الصفقات التي يسعى الأهلي لحسمها خلال الساعات الجارية هي صفقة ضم الجناح المغربي الدولي أشرف بنشرقي من صفوف الريان القطري.

مفاوضات الأهلي مع أشرف بنشرقي

صفقة أشرف بنشرقي مازالت قريبة من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ولكن إدارة القلعة الحمراء لن تحسمها إلا بعد توصل اللاعب المغربي لاتفاق مع ناديه الريان لفسخ التعاقد.

النادي الأهلي، بحسب تصريحات مصدر مسؤول لمصراوي قد أوضحت إدارته للاعب صاحب الـ 30 عاماً بعدم امتلاكها لرفاهية الوقت في ظل اقتراب غلق باب القيد الأفريقي بنهاية الشهر الجاري.

مفاوضات الأهلي مع ديريك كوتيسا

السويسري ديريك كوتيسا أحد صفقات الأهلي المنتظر التعاقد معها خلال الساعات القادمة؛ إذ ينشط في مركز المهاجم بنادي سيرفيت ببلاده.

بول بوليندورف، وكيل ديريك كوتيسا، أكد اهتمام الأهلي وتواصله معهم لضم اللاعب صاحب الـ 27 عاماً ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى عدم وجود مفاوضات رسمية.

وكيل كوتيسا قال في تصريحات لصحيفة "TDG" السويسرية:"اللاعب يرغب في البقاء بجنيف حتى نهاية عقده، لديه فرصة بنسبة 99% لإنهاء الموسم في سيرفيت، و1% إذا وصل عرض من نادِ يستوفي جميع المعايير، بما في ذلك سيرفيت".

مفاوضات الأهلي مع البرازيلي

البرازيلي إيفرتون ده سيلفا، جناح نادي يانيك أوسترافا التشيكي من صفقات الأهلي المنتظرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية التي يكثف مجلس إدارته المفاوضات معها لحسمها قبل غلق فترة القيد الأفريقي.

ولكن بحسب تقارير صحفية فأن ما يعرقل إتمام الصفقة حتى الآن هو المقابل المادي الذي يضعه النادي التشيكي لرحيل لاعبه صاحب الـ 28 عاماً.