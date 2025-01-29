من هو مهند بكري لاعب الأزمة في الزمالك؟

كتب- مصطفى الجريتلي:

مهند بكري برزّ اسمه خلال الأيام القليلة الماضية كأولى صفقات الزمالك التي اقترب من حسمها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مفاوضات الزمالك مع مدافع المقاصة

مهند بكري، مدافع فريق مصر المقاصة ـ الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية ـ بحسب تصريحات لاعب الزمالك السابق ومدير الكرة بنادي مصر المقاصة الحالي، حسني فتحي في وقت سابق لمصراوي أصبح قريبًا بنسبة 80% للانضمام إلى الزمالك ويتبقى جلسة لحسم كافة التفاصيل التعاقدية.

أزمة في خط دفاع الزمالك

إصابة حمزة المثلوثي مدافع وظهير أيمن الزمالك خلال مباراة مودرن فيوتشر بالدوري وضعت الفريق في أزمة في ظل النقص العدد بالمركز ذاته وكثر الإصابات.

خط دفاع الزمالك

قائمة الزمالك للموسم الجاري تضم في مركز قلب الدفاع كل من: حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، محمود حمدي الونش بجانب قيد اللاعب الشاب أحمد رفاعي بعد إصابة حمزة المثلوثي.

بكري ظهر اسمه من هنا ليسد العجز في مركز قلب الدفاع ولكنه أحدث أزمة بين أعضاء مجلس الزمالك بين الموافق على انضمامه والرافض لذلك.

الأمر أيضًا أصبح المدير الفني السويسري لفريق الزمالك جروس طرفًا به؛ إذ يرفض إبرام أي صفقات دون عرضها عليه كما لا يرغب في لاعب من الدرجة الثانية بل لاعبًا جاهزًا لإحداث الفارق، بحسب تصريحات مصدر مطلع لمصراوي في وقت سابق.

من هو مهند بكري صفقة الزمالك المنتظرة؟

مهند صاحب الـ23 عاماً يُعد من ناشئي نادي مصر المقاصة قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول؛ إذ يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن.

ويُشير حسني فتحي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، في تصريحات لمصراوي، أن مهند من مواهب النادي وسيكون عنصرًا أساسيًا بخط دفاع الزمالك حال إتمام الصفقة.