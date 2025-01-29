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"سفر الخطيب وتدخل الزمالك".. إعلامي يكشف تفاصيل مفاجئة في تعطل انتقال بن شرقي إلى الأهلي

04:47 ص الأربعاء 29 يناير 2025
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  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك السابق
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي بقميص الزمالك
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 12 صورة
    تريزيجيه وأشرف بن شرقي
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي
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    بن شرقي
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    بن شرقي
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    اشرف بن شرقي
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كشف الإعلامي إبراهيم فايق تفاصيل تعطل انتقال بن شرقي إلى النادي الأهلي، وذلك في منشور عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

انتقال بن شرقي إلى الأهلي

وذكر فايق، أن إدارة نادي الريان لم تمانع في فسخ عقد اللاعب المغربي أشرف بن شرقي لينتقل إلى النادي الأهلي، خاصة أن الطرفان توصلا إلى صيغة شبه نهائية.

وأشار إلى أن إدارة نادي الريان القطري شعرت بالضيق بتحرك الأهلي وضم تريزيجيه من نادي طرابزون التركي دون التواصل معهم، خاصة في ظل وجود بند في عقده معهم يقضي بالشراء النهائي مقابل 9 مليون يورو بشرط موافقته رسميًا، لكن الأهلي تفاوض مع النادي التركي وأنهى الصفقة لصالحه.

وأوضح أن إدارة الريان وجدت نفسها في حرج أمام جمهور النادي لرحيل تريزيجيه بالإضافة إلى رحيل بن شرقي، فظهر الحديث عن تمسك المدير الفني باللاعب المغربي بن شرقي.

وأكد فايق، أن محاولات بن شرقي لا تزال مستمرة لإقناع إدارة نادي الريان القطري بالانضمام إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الحالية، مضيفًا، أن الساعة القادمة ستكون حاسمة.

الزمالك يفاوض بن شرقي مرة أخرى

كما بين بأن إدارة نادي الزمالك لم تيأس من محاولات التعاقد مرة أخرى مع بن شرقي وتحركوا فعليًا لضمه سواء في فترة الانتقالات الحالية أو نهاية عقده.

واختتم مقدم برنامج "الكورة مع فايق"، بأن زيارة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في حال حدوثها، قد تكون حاسمة للصفقة.

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