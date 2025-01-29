شوبير يكشف موقف ثنائي الأهلي من المشاركة في مباراة مودرن سبورت

كتب - محمد عبد السلام:

كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة النادي الأهلي في برنامج "حارس الأهلي" موقف ثنائي الفريق، طاهر محمد طاهر وأشرف داري، من المشاركة في لقاء مودرن سبورت.

وقال شوبير: "لن يتواجد الثنائي أشرف داري وطاهر محمد طاهر في قائمة النادي الأهلي لمباراة مودرن سبورت المقبلة".

وأوضح أن موعد عودة اللاعبين اقترب جدًا، حيث تتحسن حالتهما بشكل واضح وملحوظ من قبل المدير الفني والجهاز الطبي للنادي الأهلي.

وأكد شوبير أنه من المقرر خضوع ياسر إبراهيم للفحوصات والإشاعات اللازمة من أجل تحديد مدة غيابه عن الملاعب بعد تعرضه للتمزق.

وأضاف شوبير أن مدة إصابة التمزق لا تقل عن ثلاثة إلى أربعة أسابيع على الأقل، كما أوضح أن اللاعب الصاعد سمير محمد يواجه مشكلة في العضلة الخلفية، ويغيب لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وسيجري أيضًا أشعة.

واختتم بأن الأهلي في إجازة خلال هذه الفترة بسبب ضغط المباريات السابقة، وسيأخذ راحة لمدة سبعة، ليعود يوم الأحد 2 فبراير، في أول مباراة له بالجولة الحادية عشر أمام فريق مودرن سبورت.