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"النجم الغائب".. هل يستعيد جروس قوته الضاربة قبل مواجهة بيراميدز؟

07:30 ص الأربعاء 29 يناير 2025

لاعبو الزمالك من مباراة حرس الحدود

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يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز، يوم الجمعة المقبلة في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك يسعى للاستمرار في الصحوة، واقتناص الصدارة، عقب تحقيق الفوز في المباراة الماضية على الجونة بنتيجة كبيرة 4\1.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 21 نقطة، والأهلي في المركز الثالث بنفس رصيد الزمالك 20 نقطة ولكن أهداف أقل.

هل يستعيد جروس قوته الضاربة؟

ويسعى الجهاز الفني الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، لاستعادة القوة الضاربة، حيث يتم تجهيز ناصر ماهر، الذي يعاني من الإصابة للمشاركة في المباراة.

ناصر ماهر غاب عن المباريات في الفترة الماضية، وتحديدا من مواجهة سيراميكا كليوباترا، بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وخاض تدريبات تأهيلية في الفترة الماضية.

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