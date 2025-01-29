مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

شتوتجارت

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

كلوب بروج

جميع المباريات

إعلان

مع طلبه الرحيل.. ماذا قدم بنتايج مع الزمالك؟

07:00 ص الأربعاء 29 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايج
  • عرض 10 صورة
    بنتايك
  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايك من تدريبات الزمالك
  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 10 صورة
    المغربي محمود بنتايك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

طلب المغربي محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وعدم استكمال عقده مع الأبيض.

بنتايج انتقل لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة من نادي سانت إتيان الفرنسي، حتى نهاية الموسم، مع وجود بند الشراء النهائي.

ويرى الظهير الأيسر أنه لا يشارك في الفترة الأخيرة بشكل أساسي، مع المدرب السويسري جروس، المدير الفني للأبيض، رغم ظهوره الجيد في التدريبات والدقائق التي يلعبها، الأمور تبعد عن الفنيات.

إحصائيات محمود بنتايج مع الزمالك

وظهر محمود بشكل مميز مع الزمالك منذ الانضمام في الانتقالات الصيفية الماضية.

ولعب المغربي مع الزمالك 13 مباراة في مختلف المسابقات بواقع 718 دقيقة، حيث لعب مباراة السوبر الأفريقي و4 مباريات في الكونفدرالية ومباراتي السوبر المصري و6 مباريات في الدوري.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة في المعلومات.. من هو أحمد العش صاحب أزمة عامل الزمالك؟

نقل مباراتي الأهلي والزمالك لهذا السبب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إحصائيات محمود بنتايج مع الزمالك محمود بنتايك الزمالك لاعب الزمالك بنتايك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شوبير يكشف موقف ثنائي الأهلي من المشاركة في مباراة مودرن سبورت

إعلان

إعلان