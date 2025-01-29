طلب المغربي محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وعدم استكمال عقده مع الأبيض.

بنتايج انتقل لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة من نادي سانت إتيان الفرنسي، حتى نهاية الموسم، مع وجود بند الشراء النهائي.

ويرى الظهير الأيسر أنه لا يشارك في الفترة الأخيرة بشكل أساسي، مع المدرب السويسري جروس، المدير الفني للأبيض، رغم ظهوره الجيد في التدريبات والدقائق التي يلعبها، الأمور تبعد عن الفنيات.

إحصائيات محمود بنتايج مع الزمالك

وظهر محمود بشكل مميز مع الزمالك منذ الانضمام في الانتقالات الصيفية الماضية.

ولعب المغربي مع الزمالك 13 مباراة في مختلف المسابقات بواقع 718 دقيقة، حيث لعب مباراة السوبر الأفريقي و4 مباريات في الكونفدرالية ومباراتي السوبر المصري و6 مباريات في الدوري.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة في المعلومات.. من هو أحمد العش صاحب أزمة عامل الزمالك؟

نقل مباراتي الأهلي والزمالك لهذا السبب