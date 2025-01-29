كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي كريم رمزي، انفراجة في أزمة التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم باللأهلي، مع النادي، بعد استقراره على الرحيل عن صفوف الفريق، بعد قرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق بعدم قيده في قائمة الفريق.

وقال كريم رمزي في تصريحات عبر برنامجه "رقم 10" المذاع عبر فضائية القناة الأولى: "الأهلي هيجيب صفقة واحدة أجنبي ويقيد علي معلول في يناير وهذا آخر كلام، الأهلي كان أنهى كل شيء مع أشرف بن شرقي جميع الاتفاقات ليست المالية فقط، إنما محل السكن".

وأضاف: "ما حدث أنه بعدما تواصل مع إدارة الريان القطري التي لم تكن لديها مشكلة في رحيل اللاعب، تعطل الأمر، والمدرب رفض رحيل اللاعب وطلب بديل، والوقت لن يسمح بالنسبة لهم، فالوضع الراهن إذا تمكن الريان من التعاقد مع بديل سيترك بن شرقي في يناير".

وأتم تصريحاته: "وإذا لم يأتي بن شرقي في يناير سيأتي في الصيف وسيلعب كأس العالم، الأمر منتهي مثل تريزيجية، لكن الأزمة الحالية أن الأهلي يريد جناح في يناير ولا يمكنه الانتظار حتى الصيف، وكل الأمور المطروحة صعبة ماديا، لكن كفة بن شرقي هي الأقرب".