11 صورة لاستقبال مصطفى العش في بلده بسبب الأهلي

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مفاجأة في المعلومات.. من هو أحمد العش صاحب أزمة عامل الزمالك؟

كتب - محمد القرش:

حرص لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصطفى العش، زيارة أهله في مسقط رأسه مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

واستقبل أهل مدينة كوم حمادة مصطفى بالألعاب النارية "الشماريخ"، وحرص البعض على التقاط الصور التذكارية معه بعد انضمامه للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن المارد الأحمر التعاقد مع العش يوم الجمعة 24 يناير 2025 قادما من زد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وشارك مصطفى في أول مباراة له مع الأهلي ظهير أيسر في مواجهة بيراميدز لمدة 45 دقيقة قبل أن يخرج ويشارك عمر كمال عبد الواحد بدلا منه.

إحصائيات العش مع الأهلي ضد بيراميدز

تقييم: 6.7

دقائق اللعب: 45

تشتيتات: 0

مجموع الانزلاقات: 1

التدخلات الأرضية الناجحة: 2 من 3

التدخلات الهوائية الناجحة: 1 من 1

خسارة الحيازة: 9

الأخطاء: 0

اللمسات: 35

تمريرات دقيقة: 20 من 26 (77%)

التمريرات الطويلة الناجحة: 0 من 3

تسديدات خارج المرمى: 0

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مفاجأة في المعلومات.. من هو أحمد العش صاحب أزمة عامل الزمالك؟

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