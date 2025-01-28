سموحة يفوز على زد بثنائية في الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة سموحة و زد التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق سموحة الفوز على نظيره فريق زد بثنائية مقابل هدف على استاد الإسكندرية.

سجل هدفي سموحة اللاعب صامويل أمادي في الدقيقة 39 و86 لينقذ فريقة من التعادل في الدقائق الاخيرة ويخطف الثلاثة نقاط.

سجل هدف زد الوحيد اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 6+45.

وبهذا الفوز رفع سموحة نقاطه إلى 11 نقطة ليحتل المركز العاشر، بينما توقف فريق زد نقاطه عند 13 نقطة ليبقى في المركز الثامن بجدول الترتيب.