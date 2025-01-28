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نقل مباراتي الأهلي والزمالك لهذا السبب

11:18 م الثلاثاء 28 يناير 2025

الأهلي ضد الزمالك

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كتب - محمد القرش:

قررت رابطة الأندية المحترفة المصرية نقل مباراتي الأهلي ومودرن سبورت، والزمالك ضد زد إف سي في الدوري المصري.

وجاء نقل المباراتين نظرا لغلق ملعب استاد القاهرة في الفترة من 1 فبراير الى 21 فبراير المقبل.

وتقام مباريات الأهلي والزمالك ومودرن سبورت وزد أف سي على ستاد السلام، فيما سيخوض البنك الأهلي مبارياته على ستاد المقاولون العرب لحين الانتهاء من أعمال الصيانة داخل هيئة استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره مودرن سبورت يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، وجاء الزمالك في الوصافة برصيد 20 نقطة.

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