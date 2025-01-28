بيراميدزيحدد مطالبه المادية لبيع إبراهيم عادل

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كتبت-هند عواد:

حدد نادي بيرميدز، مطالبه المادية لرحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم إبراهيم عادل، خاصة مع اهتمام خيتافي الإسباني بضم اللاعب خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت إذاعة "ريليفو" الإسبانية، أن بيراميدز يريد 3 ملايين يورو (ما يقرب من 157 مليون جنيه) للاستغناء عن إبراهيم عادل، كما أنه لا ينوي الموافقة على أي عروض أقل من هذا المبلغ.

وأضافت الإذاعة: "خيتافي سيحاول حتى الساعات الأخيرة من الميركاتو الحالي، على تلبية طلبات بيراميدز أو التوصل لحل يرضي جميع الأطراف".

إبراهيم عادل مع بيراميدز ومنتخب مصر

ظهر إبراهيم عادل صاحب الـ23 عاماً، بمستوى استثنائي خلال منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، إذ لعب دوراً محورياً في قيادة منتخب مصر إلى نصف النهائي.

وسجل عادل ثلاثة أهداف خلال أولمبياد باريس، منها هدفين حاسمين في دور المجموعات أمام منتخب إسبانيا، الذي توج باللقب.

على صعيد مشاركاته مع بيراميدز، خاض إبراهيم عادل 148 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 39 هدفاً وقدم 15 تمريرة حاسمة، ويرتبط اللاعب بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2029.

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