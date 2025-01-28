"شرف كبير لي".. مصطفى العش يحتفل بأول مشاركة له مع الأهلي

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كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث ما بعد مباراة الزمالك والجونة التي أقيمت أمس الإثنين، واقعة مؤسفة حيث اعتدى أحمد العش على عامل مهمات القلعة البيضاء.

وظهر الاعتداء في مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي استنكره متابعي كرة القدم المصرية.

من هو أحمد العش لاعب نادي الجونة؟

وّلد أحمد العش في اليوم الأول من شهر يناير بعام 1998، وبدأ مسيرته الكروية مع فريق كوم حمادة.

ودخل المدافع دوري الأضواء من خلال نادي سموحة الذي انتقل إليه في موسم 2016/17 قبل أن يقضي معهم 3 سنوات وينتقل إلى فريق دمنهور وكفر الزيات بنفس الموسم.

وفي موسم 2020/21 انتقل أحمد إلى النادي الأهلي لتتم إعارته إلى الإسماعيلي بعد يوم واحد، ويرحل عن القلعة الحمراء في نهاية عام 2021 منتقلا إلى البنك الأهلي.

وبعد المرور على نادي بلدية المحلة استقر مع فريق الجونة الذي انتقل إليه في موسم 2024/25 على سبيل الإعارة من البنك الأهلي.

ويعد أحمد العش شقيق لاعب النادي الأهلي، مصطفى العش، ولديه شقيق آخر يلعب في نادي كوم حمادة يدعى يوسف. (وفقا لترانسفير ماركت)

وخلال موسم 2024/25 الجاري، لعب العش 10 مباريات بواقع "895 دقيقة"، وحصل على بطاقة صفراء واحدة.

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