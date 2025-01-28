كتبت-هند عواد:

بات سوق الانتقالات الشتوية في مصر على صفيح ساخن، خاصة مع مفاوضات الأهلي لضم المغربي أشرف بن شرفي لاعب الريان القطري الحالي والزمالك السابق، وعدم وصول الزمالك لاتفاق مع نجم الفريق أحمد السيد زيزو، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وفي حالة إتمام انتقال أشرف بن شرقي إلى الأهلي، ينضم إلى مجموعة من الصفقات التي فشل الزمالك في الحفاظ عليها، خاصة وأن الأبيض كان في مفاوضات لعودة اللاعب في الانتقالات الصيفية الماضية.

إمام عاشور: صدمة القميص الأحمر

وكانت آخر الصفقات التي فشل الزمالك في الحفاظ عليها، هي إمام عاشور الذي انضم إلى الأهلي من ميتيلاند الدنماركي، وأثارت هذه الصفقة جدلاً واسعاً، إذ مثلت صدمة كبيرة لعشاق النادي الأبيض، وكان إمام عاشور أحد أبرز نجوم الزمالك، وغادر الفريق في يناير لخوض تجربة احترافية قصيرة في الدوري الدنماركي قبل العودة إلى مصر، لكن هذه المرة بالقميص الأحمر.

مؤمن زكريا من الزمالك إلى الأهلي

وفي 2 يناير 2015، فشل الزمالك في الحفاظ على مؤمن زكريا، حينما انتقل اللاعب إلى الغريم التقليدي الأهلي، في صفقة أحدثت جدلا في الوسط الرياضي، إذ أنه كان لاعبا في صفوف الأبيض على سبيل الإعارة من إنبي، ومع نهاية إعارته انتقل إلى الأهلي.

رضا عبدالعال الصفقة الأغلى وقتها

وكان انتقال رضا عبد العال من الزمالك إلى الأهلي، عام 1993، من أبرز الصفقات التي فشل الزمالك في الحفاظ عليها، فمع نهاية عقد اللاعب انضم إلى الغريم التقليدي، بمقابل مادي قدره 625 ألف جنيه، لتصبح أغلى صفقة آنذاك.

وفشل الزمالك في الحفاظ على لاعبه سيف فاروق جعفر، مع نهاية عقده، لينتقل اللاعب إلى نادي بيراميدز، قبل أن يعود جديد إلى صفوف النادي، لينضم إلى سلسلة من اللاعبين الذين لم يتمكن الأبيض من الحفاظ عليهم.

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