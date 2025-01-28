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بيراميدز يشكو حكم مباراة الأهلي.. والرابطة ترد

07:05 م الثلاثاء 28 يناير 2025
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كتب - محمد القرش:

أخطرت رابطة الأندية المحترفة، نادي بيراميدز بإحالة الشكوى المقدمة من أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الكرة، ضد الحكم محمد عاشور حكم تقنية الفيديو في مباراة الفريق أمام الأهلي، ونجله، إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام للتحقيق فيما ورد فيها.

وأرسل النادي شكوى تحمل توقيع أحمد زاهر ضد الحكم محمود عاشور حكم تقنية الفيديو ونجله في مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من بطولة الدوري، حيث خالف الحكم اللوائح واصطحب نجله لغرفة الحكام، وتعدى لفظيا على المدير الإداري خلال قيامه بمهام عمله.

وأوضحت الرابطة في خطابها لنادي بيراميدز أنه تمت مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الانضباط

وستتخذ لجنة الحكام الرئيسية الإجراءات اللازم في الشكوى المقدمة، والتحقيق مع الحكم فيما هو منسوب إليه.

يُذكر أن مباراة الأهلي وبيراميدز انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 على استاد القاهرة الدولي.

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