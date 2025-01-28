تعليق مثير للجدل من خالد الغندور على أزمة جراديشار

كتبت-هند عواد:

علق خالد الغندور لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، على أزمة قانونية مشاركة السلوفيني نيتس جراديشار لاعب الأهلي المنضم حديثا من نادي فيهريفار المجري، ضد بيراميدز، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "جراديشار اتحط على سيستم الانتقالات الدولي Tms كلاعب في النادي الأهلي الساعة 11:20 مساءً بعد انتهاء مباراة الأهلي و بيراميدز وأثناء اللقاء كان موجودا على السيستم لاعب في النادي المجري، طيب ازاي لعب و هو مش على السيستم؟".

قصة أزمة مشاركة جراديشار

بدأت أزمة جراديشار، حينما خاطب نادي بيراميدز الاتحاد المصري لكرة القدم، مستفسرا عن صحة مشاركة اللاعب في مباراة الأهلي ضدهم، مشيرا إلى أنه كان مسجلا على سيستم tms على ذمة ناديه السابق وليس الأهلي، حتى بعد نهاية المباراة.

وأوضح مصدر من الأهلي لمصراوي، موقف النادي، مشيرا إلى أن موقفهم القانوني سليم، إذ أنهم تسلموا بطاقة اللاعب يوم 24 وتم قيده يوم 26، ولا يوجد دليل لإدانة الأهلي.

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