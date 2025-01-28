"شرف كبير لي".. مصطفى العش يحتفل بأول مشاركة له مع الأهلي

"أي شوشرة".. أول تعليق من الأهلي على شكوى بيراميدز بشأن جراديشار

كتبت-هند عواد:

احتفل مصطفى العش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالظهور الأول له مع الأحمر، ضد بيراميدز، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

ونشر مصطفى العش صورا له من المباراة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الحمدلله دائماً وأبدا على فضلك ونعمك يارب، حلم كبير تحقق باللعب للنادي الأهلي العظيم".

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وأضاف: "شرف كبير لي إني أكون جزء من الكيان والمنظومه، مسئوليه كبيره إن شاء الله اكون قدها وأقدر أفرح جمهور الأهلي العظيم".

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