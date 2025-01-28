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"أي شوشرة".. أول تعليق من الأهلي على شكوى بيراميدز بشأن جراديشار

05:40 م الثلاثاء 28 يناير 2025
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    السلوفيني نيج جراديسار صفقة الأهلي المنتظرة (7)
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كتب-مصراوي:

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، موقف النادي من شكوى بيراميدز للاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن مشاركة لاعب الأحمر الجديد السلوفيني جراديشار.

واستفسر بيراميدز، في خطاب رسمي لاتحاد الكرة، عن مدى صحة مشاركة جراديشار وإصدار بطاقة رسمية له، رغم أنه كان مسجلا على سيستم tms على ذمة ناديه السابق وليس الأهلي، حتى بعد نهاية المباراة.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "موقفنا القانوني سليم تسلمنا بطاقة جارديشار يوم 24 وتم قيده يوم 26، بيراميدز يحاول عمل أي شوشرة ولا يملك أي دليل لإدانة الأهلي".

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