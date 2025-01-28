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تحرك مفاجئ من بيراميدز للحصول على نقاط مباراة الأهلي

04:49 م الثلاثاء 28 يناير 2025
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كتب- مصراوي:

تحرك فريق بيراميدز، لخطاب رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، للحصول على نقاط مباراة الأهلي الماضية في بطولة الدوري المصري.

وتعادل بيراميدز، مع الأهلي بهدفين لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس الأحد، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح مصدر داخل نادي بيراميدز، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "تم إرسال خطاب لاتحاد الكرة للاستفسار عن كيفية مشاركة اللاعب الأهلي الجديد السلوفيني جراديشار، وإصدار كارنيه رسمي له للمشاركة".

وأوضح المصدر، أن لاعب الأهلي الجديد، كان مسجلا على سيستم tms حتى بعد مباراة الفريقين، على ذمة ناديه السابق وليس على ذمة النادي الأهلي".

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