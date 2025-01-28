كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب بنشرقي من الانضمام للأهلي؟ (كوميك)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية احتفالات من قِبل جماهير النادي الأهلي بعد أنباء اقتراب مجلس إدارة ناديها إجراءات التعاقد مع المحترف المغربي بصفوف الزمالك سابقاً والريان القطري حاليًا أشرف بنشرقي.

وهي الاحتفالات التي تقابلها انتقادات من قِبل جماهير نادي الزمالك لمجلس إدارتها لعدم نجاحها في إتمام التعاقد مع اللاعب في ظل عدم ممانعته العودة للدوري المصري مجددًا.

تطورات مفاوضات الأهلي مع أشرف بنشرقي

صفقة أشرف بنشرقي مازالت قريبة من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ولكن إدارة القلعة الحمراء لن تحسمها إلا بعد توصل اللاعب المغربي لاتفاق مع ناديه الريان لفسخ التعاقد.

النادي الأهلي، بحسب تصريحات مصدر مسؤول لمصراوي مساء أمس الإثنين، قد أوضحت إدارته للاعب صاحب الـ 30 عاماً بعدم امتلاكها لرفاهية الوقت في ظل اقتراب غلق باب القيد الأفريقي بنهاية الشهر الجاري.

ووأشار المصدر ذاته إلى أن هناك تفاهم نسبي على بنود التعاقد بين إدارة الأهلي وبنشرقي لكن ما يعيق الأمر هو أن اللاعب المغربي على ذمة ناديه القطري، وملتزم بدفع مستحقاته المادية في مواعيدها.

ونوه المصدر إلى أن الـ 48 ساعة المقبلة ستكون هي الحاسمة في ملف أشرف بنشرقي، سواء بإتمام صفقة انتقاله إلى الأهلي، أو استمراره بالدوري القطري.

صفقات الأهلي الشتوية بموسم 2024/25

صفقات الأهلي بالانتقالات الشتوية حتى الآن هي 4 بانضمام مصطفى العش على سبيل الإعارة من زد، أحمد رضا قادمًا من بتروجت بجانب السلوفيني نيجك جراديشار بالإضافة إلى إعلان التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه على أن ينضم مع بعد نهاية الموسم.

ويمكنكم الاطلاع على كيفية تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب انضمام بنشرقي للأهلي بالاطلاع على الألبوم أعلاه:

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