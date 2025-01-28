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"الأيام بيننا".. أحمد الطيب يثير الجدل بشأن انتقال أفشة للزمالك

03:59 م الثلاثاء 28 يناير 2025
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    سامي قمصان وأفشة
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    أفشة ورامي ربيعة من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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    أفشة مع عم حارث من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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    أفشة من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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    محمد مجدي أفشة من وصول بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة
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    محمد مجدي أفشة من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
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    محمد مجدي أفشة
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    محمد مجدي أفشة
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    محمد مجدي أفشة بعد هدفه في مرمى الهلال السوداني 2020
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كتب- محمد خيري:

أثار المعلق الرياضي أحمد الطيب، الجدل بشأن انضمام محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، لنادي الزمالك، في الفترة المقبلة.

وكتب أحمد الطيب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد سنة من الآن سينتقل قفشة إلى الزمالك وبعد سنتين سيحل مكانة ومكان عبدالله السعيد داخل الفريق".

وأوضح: "في ظل استمرار تفريغ الأهلي من الجيل اللى صنع الفرحة والبطولات الاهلاوية، والأيام بيننا، وقفشة مزاجه مع الزمالك ها يبقى ممتاز".

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