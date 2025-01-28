"الأيام بيننا".. أحمد الطيب يثير الجدل بشأن انتقال أفشة للزمالك

كتب- محمد خيري:

أثار المعلق الرياضي أحمد الطيب، الجدل بشأن انضمام محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، لنادي الزمالك، في الفترة المقبلة.

وكتب أحمد الطيب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد سنة من الآن سينتقل قفشة إلى الزمالك وبعد سنتين سيحل مكانة ومكان عبدالله السعيد داخل الفريق".

وأوضح: "في ظل استمرار تفريغ الأهلي من الجيل اللى صنع الفرحة والبطولات الاهلاوية، والأيام بيننا، وقفشة مزاجه مع الزمالك ها يبقى ممتاز".

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