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"اجتماع طاريء".. ميدو يواصل انتقاده للتحكيم ويوجه طلبًا لرابطة الأندية

03:36 م الثلاثاء 28 يناير 2025
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  • عرض 6 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 6 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 6 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 6 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 6 صورة
    أحمد حسام ميدو
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كتب- محمد عبدالهادي:

واصل أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك ومدربه السابق انتقاده الحاد للتحكيم في الدوري المصري الممتاز، مطالبًا رابطة الأندية بعقد اجتماع طاريء وفرض عقوبات على الحكام.

وطالب ميدو رابطة الأندية عبر تدوينة له عبر حسابه بمنصة إكس بالتحرك لحماية حقوق الأندية، داعيًا مجالس إدارات الأندية إلى عقد اجتماع طاريء في مقر الرابطة للمطالبة باتخاذ إجراءات صارمة تجاه اتحاد الكرة، خاصة فيما يتعلق بإلزام لجنة الحكام بتحديد معايير ثابتة وواضحة للقرارات التحكيمية.

وشدد ميدو على ضرورة أن تتم عملية تعيين الحكام وفقًا لشروط محددة ومعروفة للجميع، مع فرض عقوبات على أي حكم يخالف هذه المعايير، تبدأ بالإيقاف ثم إلزامه بإدارة مباريات في الدرجات الأدنى لمدة أسبوعين على الأقل قبل أن يُسمح له بالعودة إلى إدارة المباريات في الدوري الممتاز.

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أحمد حسام ميدو التحكيم المصري لجنة الحكام باتحاد الكرة رابطة الأندية
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