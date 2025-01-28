"أحدهم أصبح أسطورة الزمالك والدور على معلول؟".. لاعبون رحلوا عن الأهلي بنهايات حزينة

كتب- محمد خيري:

ربما تشهد الأيام المقبلة، رحيل نجم جديد من داخل الفريق الأول للنادي الأهلي، وهو التونسي علي معلول، بعد سنوات كبيرة من العطاء داخل الأحمر.

وكشف عدد من المنصات الإعلامية، اقتراب معلول من مغادرة النادي الأهلي، لرفع الحرج عن مسؤولي الأحمر، في ظل رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قيده في القائمة حتى الآن.

معلول تعرض لإصابة كبيرة، في الفترة الماضية، بقطع في وتر أكيلس، وغاب لفترة كبيرة، وهو ما جعل النادي الأهلي يرفع اسمه من القائمة، وقام بالتعاقد مع المغربي يحيى عطية الله في الانتقالات الماضية في مركز المدافع الأيسر.

لاعبين رحلوا عن الأهلي بنهايات حزينة

ويشير رحيل علي معلول، إلى نهاية عدد من النجوم الأهلاوية من قبل، بطريقة حزينة، رغم تحقيقهم العديد من الألقاب والإنجازات للمارد الأحمر، وارتباطهم مع الجماهير بعلاقة حب كبير.

وينشر موقع مصراوي، أبرز الأسماء التي رحلت عن النادي الأحمر بشكل سيء.

جمال عبدالحميد

جمال عبدالحميد كان أحد النجوم داخل النادي الأهلي، وهداف الفريق، ولكنه كشف في إحدى اللقاءات التلفزيونية، أنه رحل بشكل سيء من النادي الأهلي.

وأوضح أنه تعرض لإصابة قوية في إحدى التدريبات، بكسر مضاعف في قصبة الساق، ورفض النادي الأحمر، علاجه لينتقل إلى الغريم التقليدي نادي الزمالك، ويحقق العديد من الإنجازات، ويصبح أحد أساطيره، ويشارك مع منتخب مصر في كأس العالم 1990.

طاهر أبو زيد

طاهر أبو زيد هو أحد رموز النادي الأهلي، وأساطيره داخل الملعب، وقال خلال تصريحات تلفزيونية سابقة أن قرار رحيله من الأهلي والاستغناء عنه كان مفاجأة قاسية لم يتوقعها على الإطلاق.

وأضاف أن صالح سليم رئيس النادي في ذلك التوقيت، عقد جلسة معه عقب التتويج بكأس مصر وأخطره أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات فنية وفي الفريق تتطلب عدم وجوده بالأهلي ومعه أكثر من لاعب أخر، ولم تشهد الجلسة خناقات رغم صدمة القرار

مجدي عبدالغني

مجدي عبدالغني، كشف في وقت سابق، أنه رحل عن النادي الأهلي بشكل سيء، ولم يتوقعه، بعدما عاد من الاحتراف، ووجد تجاهل كبير من مسؤولي الأحمر، جعله ينتقل لنادي المقاولون، في هذه الفترة، للدرجة التي جعلته يقول: "ندمت اني ملعبتش في الزمالك".

التوأم حسام وإبراهيم حسن

يعد أشهر ثنائي رحل عن النادي الأهلي بشكل سيء، هما التوأم حسام وإبراهيم حسن، عام 2000، حين رفض صالح سليم رئيس النادي وقتها، الجديد لإبراهيم حسن، مع توقيع حسام لمدة عام واحد فقط، بعدما وصل سنهم إلى 34 عام.

وشهدت هذه الفترة، الانتقال الأشهر في تاريخ الكرة المصرية، أطلق عليه وقتها، "صفقة القرن"، حين انتقل التوأم إلى نادي الزمالك، وحققا العديد من البطولات، وعلى رأسها دوري أبطال أفريقيا 2002.

حسام عاشور

حسام عاشور، أحد أساطير النادي الأهلي، وأهم اللاعبين في القرن الماضي، ومن أكثر النجوم الذين حصلوا على بطولات في تاريخ الاحمر وأحد ابنائه، رحيل بشكل سيء، بعدما أخبره الأحمر بقرار الرحيل والاعتزال داخل النادي، ولكن اللاعب رفض وطلب استكمال مشواره، ووقتها أصدر بيان ضد مسؤولي النادي، ورحل إلى الاتحاد السكندري واعتزل بعدها.

علي معلول

هل يأتي الدور على الأسطورة علي معلول في الرحيل بشكل سيء؟، معلول يعاني حاليا من غضب وخوف من عدم تحديد موقفه حيث يتبقى ساعات قليلة على غلق القيد، في ظل تماثل اللاعب للشفاء تماما وأصبح جاهز للمشاركة في المباريات، وفي حال عدم قيده سوف يرحل للانتقال لنادي آخر.

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