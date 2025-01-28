''هيتجنن''.. شوبير يكشف تطورات اقتراب الأهلي من ضم بن شرقي

"أحدهم أصبح أسطورة الزمالك والدور على معلول؟".. لاعبون رحلوا عن الأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات مستجدات، مفاوضات النادي الأهلي، لضم المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الريان القطري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "أنا متكلمتش خالص في موضوع المغربي أشرف بن شرقي وسبت كل الناس تتكلم".

أضاف: "ما علمته أن إدارة نادي الريان مش ممانعه خالص، زي ما الناس بتقول، بالعكس ده كل الصفقات اللي جايبه الأهلي لكأس العالم القادم، من قطر زي حمدي فتحي من الوكرة وتريزيجيه اللي معار في نفس النادي الريان".

أكمل: "الأزمة كلها أن مدرب الريان متمسك باللاعب بن شرقي ورافض رحيله، ومعجب بقدراته، مع العلم أن اللاعب هيتجنن ويرجع القاهرة".

أوضح: "لكن هل الأهلي بعدما تعاقد مع تريزيجه يتمسك بضم بن شرقي، يعني مثلا عندك رضا سليم وحسين الشحات وكمان عمر كمال بيلعب جناح، أنا معنديش معلومة".

وأتم تصريحاته: "السؤال الثاني، هل يستمر رضا سليم بعد العودة من الإصابة؟، مهو الأهلي بيفكر في كل هذه الأمور من دلوقتي".

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