"أحدهم أصبح أسطورة الزمالك والدور على معلول؟".. لاعبون رحلوا عن الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

على مر تاريخ الكرة المصرية، شهدت المنافسة بين الأهلي والزمالك العديد من الصراعات المثيرة داخل وخارج الملعب، ومن أبرزها صفقات اللاعبين التي تُحسم في اللحظات الأخيرة.

ويستعرض مصراوي الصفقات التي خطفها الأهلي من الزمالك في اللحظات الأخيرة بالألفية الجديدة:

1. حسين الشحات

كان الزمالك مهتماً بشدة بضم حسين الشحات حين كان لاعباً في مصر للمقاصة، لكن الأهلي ضمه بعد فتره بعدما تألق مع صفوف العين الإماراتي.

2. مؤمن زكريا

كان مؤمن زكريا لاعباً في الزمالك بنظام الإعارة، ومع انتهاء عقده مع إنبي، نجح الأهلي في ضمه على الرغم من محاولات الزمالك لضمان استمراره.

3. أحمد القندوسي

دخل الزمالك في مفاوضات رسمية لضمه في الميركاتو الشتوي 2023، ولكن الأهلي تدخل في اللحظات الأخيرة ونجح في ضم اللاعب، قبل أن يرحل مؤخرًا لصفوف سيراميكا كليوباترا.

4. عمر الساعي

تلقي نجم الاسماعيلي السابق عدة عروض من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ولكنه انضم للقلعة الحمراء مقابل 50 مليون جنيه، بعدما كان قريبآ من القلعة البيضاء.

5. محمد مجدي "أفشة"

كان الزمالك مهتماً بخدمات محمد مجدي أفشة خلال فترة لعبه في بيراميدز، لكن الأهلي استطاع حسم الصفقة سريعاً ليصبح أحد أهم صانعي اللعب في الفريق الأحمر.

6. محمد شريف

قبل أن يتألق مع الأهلي، كان محمد شريف تحت أنظار الزمالك، لكن الأهلي تعاقد معه وأصبح من هدافيه البارزين.

7. عمر كمال عبدالواحد

عمر لم يتم مفاوضات فقط مع نادي الزمالك، بل وقع رسميًا وارتدي القميص الأبيض، ولكن أزمة القيد منعته مع التواجد ليرحل لفريق المصري البورسعيدي ومن ثم ينضم للأهلي، رغم محاولات الأبيض لاستعادته.

8. إمام عاشور

بعد عودته من فريق ميتيلاند الدنماركي، كان اللاعب قريبآ من التوقيع للزمالك مرة أخرى ولكن السيولة المالية عطلت انضمامه ليتدخل الأهلي ويضم اللاعب.

9. مروان عطية

كان مروان عطية على أعتاب الانضمام للزمالك بعدما صرح محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري في أكثر من مرة أن اللاعب سينضم للقلعة البيضاء ولكن الوجهة تحولت للنادي الأهلي في الرتوش الأخيرة.

اقرأ أيضًا:

محمود كهربا تفوق على صلاح في البدايات.. كيف تغير المصير؟

بنتايج طلب الرحيل ورد عاجل من الزمالك.. مصراوي يكشف التفاصيل